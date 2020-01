In carcere l'automobilista della Fiat Punto che ha investito Fabio Tucciariello, di 39 anni. Ai domiciliari altri 24 sostenitori della squadra lucana. Gli investigatori presumono si sia trattato di uno scontro tra tifoserie rivali. La prefetta di Potenza ha convocato il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica a cui parteciperanno anche i presidenti delle due società di calcio

Sono in tutto 25 gli uomini arrestati dalla polizia dopo la morte di un tifoso della Vultur Rionero (Campionato di Eccellenza lucana) avvenuta ieri pomeriggio a Vaglio di Basilicata, in provincia di Potenza. Gli investigatori presumono si sia trattato di uno scontro tra tifoserie rivali. Secondo l’indagine coordinate dalla Procura di Potenza, l’operaio Fabio Tucciariello, di 39 anni, è morto dopo esser stato investito da una Fiat Punto con a bordo tre sostenitori del Melfi, tutti rintracciati dalla polizia e portati in Questura per l’interrogatorio. Tucciariello è morto sul colpo, mentre altri tre tifosi sono rimasti feriti. Il più grave è stato ricoverato all’ospedale San Carlo, in maniera molto grave: è stato operato all’ospedale di Potenza a causa della gravità delle fratture riportate a un braccio, a un avambraccio e a una gamba. Altri due, trasportati dal 118 in codice giallo, sono stati già dimessi e ascoltati a lungo dagli investigatori.

In manette sono finiti l’autista dell’auto di 30 anni, trasportato poi in carcere, e altri 24 sostenitori della Vultur, tutti maggiorenni, ora agli arresti domiciliari. Le accuse – a parte quella di omicidio per il presunto responsabile della morte di Tucciariello – sono di violenza privata e possesso di oggetti atti a offendere. Per oggi il prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, ha convocato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica a cui parteciperanno anche i presidenti delle due società.

Intanto, ieri, i tifosi del Potenza Calcio hanno lasciato gli spalti durante la partita contro il Catania in segno di solidarietà a quanto accaduto. Non solo, gli scontri tra le tifoserie di Rionero e Melfi hanno ovviamente provocato numerosi reazioni, anche politiche. Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, subito dopo l’accaduto ha parlato di “delinquenti, che la devono pagare cara”. Mentre il presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino, ha deciso di annullare, in segno di lutto, l’inaugurazione di una nuova scuola a Tramutola (Potenza), prevista per questa mattina.