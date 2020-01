Offesi e minacciati, ma anche costretti a stare con la faccia verso il muro e colpiti “con schiaffi a due mani”. Sono i maltrattamenti subiti da alcuni bambini di una scuola dell’infanzia di Matera scoperti dalla Polizia che ha accusato una delle maestre, una donna di 64 anni. Nei confronti dell’insegnante il gip ha emesso un provvedimento di sospensione per sei mesi: l’accusa è di maltrattamenti aggravati a danno di minorenni. Le vessazioni sono state documentate tramite intercettazioni audio e video. Secondo quanto accertato dagli agenti, la maestra si rivolgeva ai bambini con “numerosi epiteti offensivi”, rimproverandoli usando una bacchetta al grido di “ordine e disciplina”. In numerosi episodi documentati, i piccoli sono stati anche costretti a stare con il viso verso il muro. Le “ripetute condotte di violenza fisica e morale – sostengono investigatori e inquirenti – hanno minato l’integrità psico-fisica di tutti i piccoli alunni”, al punto che, anche nelle loro case, quando i genitori si avvicinavano per baciarli o accarezzarli, “istintivamente” si proteggevano il viso con le mani.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore