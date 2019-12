“Riprendiamoci la Puglia è lo slogan della Lega ma la Puglia non è di nessuno. La Puglia è come il mare, è libera. Pensare di riprendersi la Puglia per riconsegnarla al sottosviluppo, all’assoggettamento alle Regioni del Nord, cosa volete che contino i leader locali della Lega rispetto a Salvini? Salvini sarebbe in grado di fargli recitare il rosario quando e quanto vuole, quel rosario che ha qualche volta persino oltraggiato usandolo pubblicamente. Sarebbe in grado di fargli fare qualunque cosa“. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, candidato alle primarie del centrosinistra pugliese del prossimo 12 gennaio, durante una conferenza stampa che si è svolta questa mattina a Bari. “La Puglia invece – ha aggiunto Emiliano – ha bisogno di scegliersi il proprio candidato, di eleggere il proprio presidente e ricominciare a spingere verso il cambiamento, vero le cose positive create in questi anni”.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore Sei arrivato fin qui Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it e pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi però aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa Sostenitore