A distanza di poco meno di un anno dall’ultima volta, la sindaca di Roma, Virginia Raggi è tornata per un sopralluogo nel cantiere della futura stazione Amba Aradam/Ipponio della linea C della metropolitana di Roma. Con lei anche il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De Micheli. L’apertura della stazione, che collegherà quella già esistente di San Giovanni e quella in costruzione di Fori Imperiali, è prevista per il 2024. Fotografi e operatori sono saliti a bordo di una “parigina”, cioè un vagone utilizzato dagli operai del cantiere per il prolungamento della linea C.