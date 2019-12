“Tutti i lavori edilizi, non quelli di acciaio ma le pile, saranno terminati entro la fine di gennaio. Questo consentirà di vedere a metà marzo il ponte completo con tutte le infrastrutture in acciaio montate. A metà maggio, pensiamo, potrà passare la prima macchina“. Lo ha detto il sindaco di Genova e commissario per la costruzione del viadotto sul Polcevera, Marco Bucci, durante un sopralluogo al cantiere col presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Proprio oggi il comitato dei familiari delle vittime si è schierato con la parte di governo che intende revocare la concessione ad Autostrade per l’Italia.

