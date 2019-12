Una donna di 62 anni e un uomo di 25 sono stati allontanati dalla struttura. Le indagini della polizia sono partite dopo due reportage mandati in onda dalla trasmissione "Le Iene" a marzo e sono basate su acquisizioni documenti e intercettazioni ambientali. I ragazzi sono stati affidati ad altre persone

Una donna di 62 anni e un uomo di 25 sono stati allontanati dalla casa famiglia che gestivano insieme ad altre persone in provincia di Mantova con l’accusa di maltrattamenti aggravati e continuati ai danni di ragazzi, per la maggior parte minorenni, alcuni dei quali affetti da disabilità. Ad eseguire le misure cautelari, emesse dalla Procura, sono stati gli agenti della polizia di Mantova, le cui indagini sono partite dopo due reportage mandati in onda dalla trasmissione di Mediaset Le Iene a marzo e sono basate su acquisizioni documenti e intercettazioni ambientali.

Al momento della notifica dell’ordinanza gli uomini della squadra mobile e della sezione della polizia giudiziaria hanno eseguito perquisizioni e sequestri. Intanto i ragazzi rimasti nella struttura di accoglienza sono stati affidati dagli agenti ad altre persone e sono stati avvisati gli organi competenti per la presa in carico dei minori.