"Battuto" per il secondo giorno consecutivo il record del 2013 di 40,3 gradi. Martedì la media nazionale era stata di 40.9°

L’Australia tocca un nuovo record delle temperature per il il secondo giorno consecutivo, con una temperatura nazionale media di 41,9 gradi Celsius (107,4 Fahrenheit), un grado superiore rispetto al record precedente. Il Bureau of Meteorology (Agenzia del governo australiano) ha dichiarato la nuova massima media nazionale raggiunta ieri, un grado oltre i 40,9 gradi raggiunti martedì, che già avevano battuto il precedente record di 40,3 C “stabilito” a gennaio 2013.

L’Ufficio meteorologico australiano ha precisato che ieri è stata anche registrata la temperatura più alta di dicembre: 49,8 gradi nella città di Eucla, Australia occidentale. Il record precedente era stato ssegnato nel 1972 con 49,5 gradi a Birdsville, nel Queensland.

La prima conseguenza è l’emergenza incendi. Almeno 40 case sono state distrutte dalle fiamme in New South Wales nelle ultime ore, 800 da quando è iniziata la stagione degli incendi. Al momento sono 106 i roghi attivi nello stato più popoloso d’Australia e 2.500 i vigili del fuoco che stanno cercando di domarli.