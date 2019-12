L'attacco è avvenuto in un dei reparti ambulatoriali intorno alle 7 e non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto

Almeno sei persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta martedì mattina in uno ospedale universitario di Ostrava, nel nord della Repubblica Ceca, vicino al confine con la Polonia. L’attacco è avvenuto in uno dei reparti ambulatoriali intorno alle 7 e non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. I sospetti della polizia si erano concentrati su un uomo alto un metro e ottanta con indosso un giubbotto rosso, che dopo la strage si era dato alla fuga. Solo successivamente alla diffusione della sua foto e del suo identikit anche sui social network, le forze dell’ordine hanno fatto sapere che l’uomo si è tolto la vita.

Aktuální informace na místě je 6 mrtvých a 2 zranění. pic.twitter.com/2ULrc1rgjM — Policie ČR (@PolicieCZ) December 10, 2019

A dare l’annuncio di quanto accaduto, con il numero delle vittime, è stato il ministro dell’Interno Jan Hamacek a una tv locale, mentre il presidente della Repubblica Ceca, Milos Zeman, ha espresso “le sue più sentite condoglianze” per le vittime della sparatoria ringraziando per la loro opera quanti sono intervenuti come forze di sicurezza e squadre di emergenza.