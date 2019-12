Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, entrando a Montecitorio per l’audizione in commissione Affari Costituzionali e Difesa riunite, ha commentato con i cronisti la richiesta del Partito democratico di varare una norma sulla ragionevole durata dei processi, che garantisca tempi certi a procedimenti. “La mia proposta l’ho già presentata a inizio ottobre e al Pd che chiede lealtà, se si vuole dare tempi certi al processo, io ho dato la mia disponibilità mille volte. Continuo a sentire varie dichiarazioni – continua Bonafede – ma quello che ci chiedono i cittadini sono processi brevi“. Ma se questa norma il governo la varerà prima o dopo la data del primo gennaio, data nella quale entrerà in vigore la riforma della prescrizione, il ministro tentenna: “Non dipende solo da me. Io il mio impegno di presentare una legge che potesse garantire tempi certi del processo penale alle forze di maggioranza l’ho già mantenuto, ora – spiega il Ministro – se si vuole lavorare su questa proposta per me possiamo andare subito in consiglio dei ministri”

