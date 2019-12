La giovane si trovava in università quando ha iniziato a sentirsi poco bene. Accompagnata in ospedale con febbre alta, è morta la mattina dopo. Dalla Regione Lombardia: "Nessun allarme"

È morta martedì mattina poche ore dopo l’arrivo in ospedale una 19enne di Dramma a Villongo, in provincia di Bergamo, colpita da meningite fulminante. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la giovane lunedì pomeriggio si trovava a Brescia all’università Cattolica, dove studiava, quando ha iniziato a sentirsi poco bene. Un amico l’ha accompagnata in ospedale, ma la 19enne aveva la febbre molto alta, ma, da una prima diagnosi, le sue condizioni non sembravano gravi. Durante la notte, però, la situazione è precipitata. Fino a martedì mattina quando i medici non hanno potuto far altro che confermare il decesso. La Procura ha disposto l’autopsia per mercoledì mattina.

La causa della morte, secondo i medici, è meningite da meningococco: sono in corso gli accertamenti per individuare il ceppo di riferimento, come riferisce la Regione Lombardia che invita a evitare allarmismi. Intanto, è scatta la profilassi per 90 compagni di università. “Questa notizia ci riempie di dolore – affermano il governatore Attilio Fontana e l’assessore al Welfare Giulio Gallera, esprimendo cordoglio e vicinanza alla famiglia – La giovane era stata ricoverata ieri agli Spedali Civili di Brescia con sintomi lievi, ma nel corso della serata il quadro clinico si è drammaticamente aggravato”. E Gallera aggiunge: “Abbiamo attivato, attraverso le Ats competenti, la profilassi antibiotica precauzionale nei confronti dei familiari, di 90 studenti universitari dell’università Cattolica di Brescia e delle persone che sono state a contatto con la ragazza nei giorni scorsi. Non c’è nessun allarme. La meningite non viene trasmessa per semplice contatto diretto o tramite la presenza nella stessa stanza”.