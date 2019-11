Secondo la polizia, venerdì mattina l'aggressore è arrivato in via Pasquale Scura, nel quartiere di Montesanto, a bordo di uno scooter. Poi è entrato nel locale sparando alle gambe di un barista ed è fuggito insieme al suo complice. Nella notte un altro episodio simile nei quartieri spagnoli

Sparatoria in pieno centro a Napoli, dove venerdì mattina intorno alle otto un uomo a volto coperto ha ferito alle gambe un dipendente di un bar, a pochi passi da Via Toledo. La vittima, Antonio Giarnieri, 23 anni, vive nella zona ed è incensurata. Il giovane è stato ricoverato all’ospedale Vecchio Pellegrini e non è in pericolo di vita.

Secondo la ricostruzione della polizia, l’aggressore è arrivato in via Pasquale Scura, nel quartiere di Montesanto, a bordo di uno scooter insieme a un’altra persona. Ha lasciato il mezzo vicino al bar e, con il volto coperto dal casco, è entrato nel locale sparando alle gambe di Giarnieri, per poi fuggire a bordo dello stesso scooter con il complice.

È il secondo episodio di violenza in poche ore a Napoli. Nella notte un giovane di 19 anni, anche lui incensurato, si è presentato all’ospedale Vecchio Pellegrini per ferite alle gambe. I sanitari lo hanno giudicato guaribile in 40 giorni. Il 19enne ha raccontato di essere stato colpito da due persone vicino a casa sua, in vico Paradiso alla Salute, nei quartieri spagnoli, e non ha saputo indicare un movente per l’agguato. In zona la polizia non ha però rinvenuto bossoli né macchie di sangue.