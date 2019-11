La giovane, che evidentemente era stata aggredita, è stata trovata semisvenuta da un passante che l'ha soccorsa. I familiari sono partiti per la Spagna, dopo che per giorni non erano riusciti a mettersi in contatto con la giovane e neanche gli amici in Catalogna sapevano dove si trovasse la giovane

È stata infatti rintracciata ieri Ilenia Cucchi, la 22enne di Talamona (Sondrio) che vive da un paio di anni a Barcellona (Spagna) e di cui si erano perse le tracce da oltre una settimana. La giovane, che evidentemente era stata aggredita, è stata trovata semisvenuta da un passante che l’ha soccorsa, e ora è ricoverata in una clinica in Catalogna. La ragazza aveva raggiunto un paio di anni fa la penisola iberica. I familiari sono partiti per la Spagna, dopo che per giorni non erano riusciti a mettersi in contatto con la giovane e neanche gli amici in Catalogna sapevano dove si trovasse la giovane.

Pare che abbia subito un’aggressione e che sia stata trovata in strada, semisvenuta, da un passante che l’ha soccorsa, affidandola poi alle cure dei sanitari accorsi con l’ambulanza, e che poi ha avvisato la polizia locale che ora indaga. Ora la valtellinese è ricoverata in una clinica appena fuori Barcellona: non si conoscono ancora le sue esatte condizioni, in attesa di esami clinici a cui è sottoposta in queste ore, e nemmeno la natura dell’aggressione subita. Domani i familiari potranno finalmente rivederla nella struttura ospedaliera dove è stata ricoverata. Nei giorni scorsi la cognata Ramona e il fratello Denis, dopo giorni di inutili tentativi di rintracciarla, ne avevano denunciato la scomparsa alle autorità di polizia in Valtellina e chiesto l’intervento della Farnesina. La famiglia si era anche rivolta alla trasmissione “Chi l’ha visto?”.

