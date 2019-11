La decisione della commissione Finanze era prevedibile ma rappresentava un problema non da poco nella maggioranza di governo. Il premier annuncia: "La riunione di giovedì rinviata alla prossima settimana, molti avevano impegni istituzionali. Stiamo lavorando". Gli eletti a Palazzo Madama firmano un documento: "Pieno appoggio a Conte. No alla fiducia sullo scudo, nel caso se ne parli in assemblea"

Nel giorno in cui la commissione Finanze della Camera disinnesca gli emendamenti al decreto Fiscale di Italia Viva e Forza Italia per reintrodurre lo scudo penale per l’ex Ilva, il premier Giuseppe Conte annuncia che slitta il Consiglio dei ministri sul ‘Cantiere Taranto’. La riunione a Palazzo Chigi nella quale i ministri sono stati invitati dal presidente del Consiglio a proporre idee per sostenere e riconvertire il capoluogo jonico, alle prese con la fuga di ArcelorMittal, si terrà la settimana prossima e non giovedì, come da programma. Un “differimento”, spiega Conte, dovuto agli “impegni istituzionali” di alcuni ministri e dello stesso premier.

“Data l’importanza, perché ho sollecitato tutti i ministri a raccogliere tutti i progetti” sull’ex Ilva “l’ho accordato volentieri perché non si tratta di varare e definire il cantiere Taranto in due giorni, ma è un cantiere che si apre e se differiamo il Consiglio dei ministri di qualche giorno non cambia assolutamente nulla”, ha spiegato sottolineando che “stiamo lavorando intensamente in questi giorni e in queste ore per rendere tutti i capitoli del dossier Taranto sostenibili”. E quando gli viene chiesto se il governo rischia di cadere sull’Ilva, risponde: “Ma cosa dice mai… Suvvia… su questa sfida il governo rischia di cadere? Ma scherziamo?”.

Nella discussione politica, però, continua a tenere banco lo scudo penale. Stoppata l’iniziativa di renziani e Fi perché gli emendamenti sono stati dichiarati inammissibili, almeno all’apparenza resta compatto l’orientamento contrario alla norma da parte del M5s. Anche se Conte ha più volte messo sul tavolo della trattativa con ArcelorMittal la possibilità di rimettere l’immunità per facilitare un’intesa con il gruppo franco-indiano.

Tuttavia nel documento approvato dai senatori pentastellati, approvato con soli 5 contrari in assemblea martedì sera, si specifica che se dovesse tornare all’ordine del giorno se ne parlerà in assemblea, mentre viene detto un “no” secco alla fiducia sul provvedimento. Nello stesso testo si dà pieno mandato al ministro Stefano Patuanelli, che mercoledì incontrerà i deputati M5s, sul dossier ex Ilva e pieno appoggio al presidente del Consiglio. Durante l’incontro c’è stato un accalorato intervento dell’ex ministro Barbara Lezzi, che ha sostanzialmente ribadito il suo no allo scudo penale per la multinazionale dopo averlo espresso in maniera chiara durante l’incontro tra gli eletti tarantini e il premier.

Ancora oggi a Radio24 il capo politico M5s Luigi Di Maio ha ribadito che la questione dell’addio annunciato dalla multinazionale dell’acciaio è di tutt’altro tipo: con ArcelorMittal, dice Di Maio, “abbiamo firmato un contratto e chiediamo che questo contratto venga rispettato”. “Se hanno delle difficoltà sul numero di tonnellate da produrre – continua – ci sediamo a un tavolo e si trova una soluzione insieme, ma la soluzione unilaterale di andarsene, questo noi non lo possiamo permettere”. Il capo politico del M5s ha dunque annunciato che “lo Stato impugnerà l’atto con cui loro hanno avviato l’uscita dall’Italia”.

Il ricorso d’urgenza, tuttavia, dopo l’annuncio degli scorsi giorni, non è ancora stato impugnato. Fonti vicine al dossier fanno sapere che il deposito dovrebbe avvenire tra giovedì e venerdì. Procede invece l’iter della citazione in Tribunale da parte dell’azienda, che ha fatto prevenire ieri le carte ai giudici di Milano. La causa è stata assegnata alla sezione A specializzata in materie delle imprese e presieduta da Claudio Marangoni e la prima udienza è stata fissata al 6 maggio 2020. Da qui la necessità espressa da Di Maio di rispondere subito, proprio attraverso atti giudiziari: “In pochi giorni ci sarà la prima risposta, poi ci sarà un lungo contenzioso ma intanto l’obiettivo è fare in modo che Arcelor si sieda al tavolo e ritiri la procedura”. Martedì l’azienda ha annunciato ai lavoratori (e non ai sindacati) il cronoprogramma per spegnere l’altoforno 2, con scadenza finale al 14 dicembre.