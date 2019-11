Il 6 ottobre scorso, pochi giorni dopo il suo compleanno, l'ex presidente è stato vittima di una caduta in casa che gli ha provocato una frattura del bacino e una ferita al sopracciglio sinistro. L'ex inquilino della Casa Bianca è stato portato d’urgenza all’Emory University Hospital di Atlanta, in Georgia

L’ex presidente americano, Jimmy Carter, a 95 anni dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico alla testa per ridurre un’emorragia che preme sul cervello. L’ex inquilino della Casa Bianca è stato ricoverato in una struttura ospedaliera di Atlanta per recuperare dal danno provocato da una caduta in casa che ha causato la formazione della massa all’interno del cranio che, adesso, dovrà essere rimossa.

Carter è stato portato d’urgenza all’Emory University Hospital di Atlanta, in Georgia, e le sue condizioni al momento del ricovero vengono definite buone. A sostenerlo c’è l’ex first lady, Rosalynn Carter, 92 anni. Il 6 ottobre scorso, pochi giorni dopo il suo compleanno, Carter è stato vittima di una caduta in casa che gli ha provocato una frattura del bacino e una ferita al sopracciglio sinistro.