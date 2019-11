"Io per primo sono consapevole che alcune misure richiedono miglioramenti", ha detto il ministro dell'Economia in un'intervista a La Stampa. Ma la legge di bilancio "riduce le tasse per quasi 27 miliardi, mentre alcuni fanno del loro meglio per convincere gli italiani che le aumentiamo"

Plastic tax e auto aziendali continuano a rilasciare onde a bassa intensità che causano fibrillazioni nella maggioranza. Il governo difende l’impianto complessivo della manovra, ma le critiche di Matteo Renzi e quelle che arrivano dall’Emilia Romagna circa l’aumento della tassazione sugli imballaggi in materiale plastico fanno guadagnare terreno alla possibilità che le norme vengano riviste.

Ad aprire alla possibilità di modifiche è Roberto Gualtieri. “La legge di bilancio approda in Parlamento, che è sovrano e potrà modificare e migliorare il testo, a saldi invariati“, ha detto il ministro dell’Economia in un’intervista a La Stampa. “Io per primo sono consapevole che alcune misure richiedono approfondimento e miglioramenti“, ha proseguito. A cosa si riferisce? In primis alla tassazione sulle auto aziendali, rispetto alla quale “tempi e modalità di applicazione possono essere rivisti per evitare un impatto negativo sull’imposta pagata dai lavoratori dipendenti e dalle imprese”.

Tutto, però, comprese le critiche di Renzi e del centrodestra, va ricollocato nella giusta misura. “Se guardiamo alle tasse, le uniche veramente nuove sono tre: sulla plastica “usa e getta”, sugli zuccheri contenuti nelle bevande, sui giganti del web”, premette il titolare di via XX Settembre. “Nel loro insieme valgono 2 miliardi” su una legge di bilancio che ne vale 30. Detto questo “ascolteremo le opinioni di tutti. In particolare riguardo alla plastica rifletteremo sulle osservazioni del presidente dell’Emilia Romagna Bonaccini e siamo pronti a confrontarci con i produttori e gli esperti del settore”.

Si riferisce, Gualtieri, ai timori espressi da Stefano Bonaccini, che sabato chiedeva correttivi: “Mi è stato garantito che il provvedimento sulle auto aziendali verrà decisamente modificato o addirittura cancellato”, spiegava il governatore Pd. Che sulla plastic tax ha rivelato di “aver interessato il governo, affinché le misure a cui sta pensando non danneggino un settore così importante in Emilia-Romagna”. Dove il 26 gennaio ci saranno le regionali e Bonaccini teme che l’impatto della tassa sugli imballaggi possa far perdere voti, in una regione che ospita alcune delle più importanti aziende di packaging del Paese.

La discussione è aperta, sì, nel quadro di una manovra che il ministro difende nel suo impianto complessivo per difendere la stessa tenuta della maggioranza: “In una discussione che tende a concentrarsi sui dettagli – ha detto Gualtieri – non vorrei che venisse smarrito il quadro d’insieme. Siamo riusciti a fare quello che tutti fino a poco fa ritenevano impossibile: evitare 23 miliardi di aumento automatico dell’Iva con una manovra che non è di lacrime e sangue ma che al contrario sostiene il lavoro, gli investimenti e il welfare“. E che “riduce le tasse per quasi 27 miliardi, mentre alcuni pare facciano del loro meglio per convincere gli italiani che le aumentiamo”.

Il riferimento è all’alleato Matteo Renzi, contro le cui critiche fanno quadrato anche i piani alti del Nazareno: “Come un moscone che sbatte contro il vetro anche oggi i rappresentanti di Italia Viva, a partire da Renzi, continuano nel loro incontenibile populismo fiscale che colpisce il taglio delle tasse ai lavoratori dipendenti – attacca Stefano Vaccari della segreteria nazionale Pd – Sembra ormai un disco rotto: parlando solo di tasse fanno un favore a Salvini e alla destra, indossando i panni del Matteo sbagliato. P.s.: ma il Marattin che nelle riunioni di maggioranza non alzava la mano contro le proposte contenute in manovra è lo stesso che oggi parla di modifiche da fare in parlamento, rinviando il taglio delle tasse ai lavoratori?”.