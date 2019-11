Il ministro degli Esteri e capo politico M5s, al termine della sua visita in Marocco, è intervenuto su Facebook rilanciando quello che è uno degli obiettivi prioritari del Movimento. E, alle nuove richieste di rivalutare l'accordo con il Pd su base locale, si è limitato a rispondere che ai grillini non importa "né la destra né la sinistra" e che agli italiani "non interessa parlare di coalizioni"

Basta “parlare di coalizioni”, si “mettano da parte le idee personali” e si affrontino le cose concrete. Come “la legge per l’acqua pubblica”. Il capo politico M5s Luigi Di Maio, da giorni interpellato per parlare dell’alleanza Pd-M5s a livello regionale e non solo, ha rilanciato cercando di spostare l’attenzione sui temi. E come prima cosa ha citato uno dei provvedimenti ritenuti prioritari dai 5 stelle e già annunciato sul palco di Italia 5 stelle a Napoli nelle scorse settimane.

“Noi siamo al governo per fare la cosa giusta”, ha scritto su Facebook il ministro degli Esteri al termine della sua visita in Marocco. “Non ci interessa né la destra né la sinistra. Ogni rappresentante delle istituzioni in cuor suo sa qual è la cosa giusta. Si mettano dunque da parte le idee personali e mettiamoci al lavoro su ciò che serve all’Italia”. E ha continuato: “Sento tanto parlare di coalizioni, accordi, patti o presunti tali, ma agli italiani non importa nulla di tutto questo. Il Movimento 5 Stelle vuole affrontare le cose concrete. Vorremmo sapere se c’è la volontà di portare avanti la legge sull’acqua pubblica. Abbiamo già la proposta pronta, a gennaio potrebbe essere la prima legge approvata nel 2020“.