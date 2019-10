“Il punto nostro non è tanto l’alleanza o meno con il Pd ma interrogarsi perché Meloni e Salvini hanno così tanto consenso. Luigi Di Maio? È il leader e non si deve mettere in discussione”. Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, in riferimento al voto delle regionali in Umbria e alle eventuali conseguenze sugli accordi politici tra il Partito democratico e il M5s.