Il premier Giuseppe Conte (solo) a difendere il governo parla delle elezioni in Umbria come di un “test da non trascurare”, ma che “non può incidere sul governo”. Matteo Salvini festeggia la vittoria schiacciante e rilancia l’assalto al governo: accusa il presidente del Consiglio “di arroganza” e gli ex soci di governo M5s di “tradimento”. E mentre Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti tacciono, chi ha già ricominciato a bombardare da dentro il governo è Matteo Renzi. “Una sconfitta scritta figlia di un accordo sbagliato nei tempi e nei modi. Lo avevo detto, anche privatamente, a tutti i protagonisti. Non a caso Italia Viva è stata fuori dalla partita. E non ho capito la ‘genialata’ di fare una foto di gruppo all’ultimo minuto portando il premier in campagna elettorale per le Regionali”. Insomma il problema per la coalizione che sostiene il governo Conte 2 non è solo fuori, ma anche dentro l’esecutivo.

Anche per questo il premier, che per la campagna elettorale si era speso personalmente presentandosi a Narni per la ormai famosa prima foto di gruppo dei giallorossi, è stato tra i primi a commentare il risultato e a cercare di dare garanzie sulla tenuta dell’esecutivo. Prima, rispondendo alle domande dei cronisti, si era limitato a citare il testo di “Meraviglioso” di Domenico Modugno: “La conoscete la canzone? Ho il sole, il cielo, il mare…”. Poi, quando la sua frase è diventata l’apertura di tutti i siti online, ha dichiarato: “Noi siamo qui a governare con coraggio e determinazione, il nostro è un progetto riformatore per il Paese. Un test regionale non può incidere, se non avessimo coraggio e lungimiranza sarebbe meglio andare a casa tutti”. Dialogando con il Corriere della sera, solo ieri sera, aveva detto: “E’ un errore interrompere l’esperimento per via di una Regione che ha il 2 per cento della popolazione nazionale”. Proprio questo concetto è stato attaccato dal leghista: “E’ un voto che ha anche una valenza nazionale, Conte continua con la sua arrogante distruzione dell’Umbria, sbagliare è umano ma perseverare è diabolico…ogni giorno si apre un problema nuovo. Avevo scommesso sul più 10% , ma avrei pensato a più 20%”. E contro gli ex soci di governo: “Chi semina tradimento, raccoglie tradimento”.

I Cinquestelle sono quelli che più di tutti hanno pagato: fermi al 7,4%. Ecco allora che la nota diffusa sul blog nella notte suona già come una bocciatura definitiva dell’alleanza con i dem a livello locale: “Il patto civico per l’Umbria era un laboratorio, ma l’esperimento non ha funzionato“. Nicola Zingaretti commentando la sconfitta critica invece lo stesso Renzi: “Certo non ha aiutato il caos di polemiche che ha accompagnato la manovra economica del Governo”. Ma anche il segretario del Pd per il momento sospende l’esperimento dell’alleanza con il M5s: “Mi auguro che in vista delle prossime regionali, il Pd discuta meglio con i territori se sia o meno il caso di presentarsi in coalizione”.

M5s: “Noi terza via solo oltre i due poli” – Sull’altro fronte si registrano, come detto, umori diversi. I 5 stelle hanno diffuso una nota per dire che “il patto civico per l’Umbria era un laboratorio, ma l’esperimento non ha funzionato. Il Movimento nella sua storia non aveva mai provato una strada simile. E questa esperienza testimonia che potremo davvero rappresentare la terza via solo guardando oltre i due poli contrapposti”. Quindi c’è una sorta di auto analisi sulla costante caduta di consensi degli ultimi mesi: “Dalla formazione del primo esecutivo ci è stato subito chiaro che stare al Governo con un’altra forza politica – che sia la Lega o che sia il Pd – sacrifica il consenso del Movimento 5 Stelle. Ma noi non siamo nati per inseguire il consenso, bensì per portare a casa i risultati, come il carcere per gli evasori di questa settimana e il taglio dei parlamentari della settimana precedente”. Leggi Anche Elezioni Umbria, il post M5s dopo la sconfitta: “Esperimento non ha funzionato. La terza via è solo guardare oltre i due poli contrapposti”

Zingaretti: "Polemiche su manovra non hanno aiutato" – Nicola Zingaretti commenta la sconfitta, sottolineando che la scissione dei renziani non avrebbe comunque gravato sul Pd ."Il risultato intorno a Bianconi conferma, malgrado scissioni e disimpegni, il consenso delle forze che hanno dato vita all'alleanza. Ovviamente rifletteremo molto su questo voto e le scelte da fare, voto certo non aiutato dal caos di polemiche che ha accompagnato la manovra economica del Governo". Una doppia bacchettata a Matteo Renzi, unico leader assente in Umbria e anche principale fonte di critiche alla manovra economica. Un renziano storico, che però è rimasto nel Pd, se la prende invece con l'alleanza con i 5 stelle: "Il matrimonio tra Pd e M5S in Umbria -sottolinea- mette in evidenza tutti i limiti di alleanze costruite all'ultimo minuto e senza contenuti. Mi auguro che in vista delle prossime regionali, il Pd discuta meglio con i territori se sia o meno il caso di presentarsi in coalizione. Meglio misurare il rapporto con i 5 stelle al governo e solo dopo decidere cosa fare".

I renziani: “Foto Narni un errore” – I renziani uffialmente tacciono e Italia viva non commenta il risultato del voto in Umbria: “Lì noi non ci siamo”. Ma fonti del partito dell’ex premier definiscono un “errore” la foto di Narni di Luigi Di Maio, Nicola Zingaretti e Roberto Speranza con il premier Giuseppe Conte. All’evento, raccontano, era stato invitato anche Renzi ma ha scelto di non partecipare. Tra le fila di Iv sono state poco apprezzate le parole del segretario su come la scissione non abbia inciso sul risultato del Pd ma per ora si sceglie di non commentare. Matteo Renzi, come riferisce il Messaggero, nella notte confida ai suoi che lui “all’alleanza strutturata con i 5Stelle proprio non ci credo e quello che è accaduto in Umbria mi dà ragione: quel patto elettorale non funziona”. L’ex segretario punta ai voti moderati: “C’è uno spazio politico enorme, una prateria sconfinata per Italia Viva. Il cui progetto non di certo quello di intrupparsi con i grillini”. L’unico che commenta davvero la situazione umbra è Walter Verini, commissario dem in Regione: “Il nostro sistema – dice – avrebbe avuto bisogno non solo tagliando ma di un rinnovamento radicale che non siamo stati in grado di garantire”.