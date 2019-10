“È un sì condizionato“, da 16 paletti dettati dal Consiglio comunale. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della votazione sul progetto di Milan e Inter per il nuovo stadio di San Siro. La maggioranza si è espressa sul documento 8 dell’ordine del giorno con 27 voti a favore: la demolizione totale del Meazza è quindi superata. Il prossimo passo sarà la dichiarazione di pubblico interesse, che spetta alla giunta. “Il progetto come è oggi non è accettabile – ha detto il sindaco – da qua si ricomincia a lavorare a livello di giunta. Anche io ho votato, favorevolmente. I volumi però non sono realistici e sono eccessivi, uno sforzo per salvaguardare San Siro va fatto”. E sul piano B di Scaroni, che prevede la costruzione a Sesto San Giovanni: “Tutti devono averne uno nella vita, mi auguro che si arrivi a una conclusione positiva: così non si può”

