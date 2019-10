Nessuno dei candidati risulta nelle condizioni ostative previste dalla cosiddetta legge Severino né da quelle previste dal Codice di regolamentazione della legge del 2018. Lo ha detto il presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra, aprendo la seduta odierna. Dunque non c’è nessun candidato “impresentabile” secondo l’Antimafia dopo lo studio delle liste in vista delle Regionali in Umbria.

