Aveva 450 kg di marijuana a bordo. È finito in manette un 48enne italiano alla guida del motoscafo fermato dalla Guardia di Finanza di Bari. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo è partito dai Balcani per l’Italia. Le fiamme gialle hanno trovato la droga suddivisa in 45 involucri, contrassegnati da sigilli recanti la provenienza e la destinazione. L’imbarcazione di circa 6 metri dotata di un potente motore fuoribordo è stata bloccata a 18 miglia da Monopoli.