“Alitalia? Il ministero sta monitorando la procedura, ma sono società private che stanno decidendo questo passaggio. Noi vogliamo risolvere il problema di Alitalia per sempre. Potevamo già venderla a suo tempo ma poi sono arrivati i capitani coraggiosi grazie a chi stava al governo con Berlusconi, non voglio lezione dai bravi del giorno dopo. Whirlpool? Prima di fare qualsiasi operazione straordinaria dobbiamo garantire che quell’operazione abbia un fondamento di solidità. Il ministro bravo, quello di prima (Calenda), ha avallato Mercatone Uno sullo stesso stile, poi va in televisione a raccontare soluzioni: io sono stufo dei professori del giorno dopo. Accendo la televisione e trovo Calenda più di Salvini, a me queste robe qui mi stanno un po’ stufando”. Così il viceministro dello Sviluppo economico Stefano Buffagni a margine della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di ‘Mind Education’ alla Cascina Triulza.