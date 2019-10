Il nord di Los Angeles avvolto dalle fiamme a causa di un maxi incendio che si è sviluppato nella notte tra giovedì e venerdì e che si sta velocemente propagando a causa dei forti venti che stanno colpendo la California. Per questo motivo, l’evacuazione forzata riguarda 100mila residenti: al momento sono oltre 12mila le case interessate in un’area di quasi 2mila ettari. Diversi edifici sono già stati distrutti, mentre alcune tratte delle principali autostrade californiane sono state chiuse. Secondo le autorità un uomo è morto a causa di un infarto. All’origine del rogo, un camion della spazzatura che ha riversato dei rifiuti in fiamme tra la vegetazione.

