L’intervento in aula del deputato del Partito Democratico Emanuele Fiano per ricordare le vittime della strage di Halle: “Porto per la prima volta la kippah in Aula – ha detto -. Le mie non sono parole retoriche o impaurite, ma parole commosse e di cordoglio per le vittime di ieri in Germania, la culla del nazismo ancora oggi attraversata da una ondata di neonazismo. Non è una vicenda qualsiasi, antisemitismo è una malapianta che riguarda tutti, antisemitismo un segnale della decadenza civile di una società e della sua dimensione dell’odio”.

