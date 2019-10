L'ex responsabile lavoro delle segreterie Veltroni e Bersani, è stata eletta in Parlamento nel 2013 e al congresso aveva sostenuto il segretario dem Nicola Zingaretti. Ora aderisce al gruppo degli scissionisti: "Renzi è un politico contemporaneo". Lui le dà il benvenuto con un post su Facebook: "In tanti si avvicinano a noi. C'è entusiasmo sorprendente"

La diciassettima senatrice che aderisce al gruppo Psi-Italia viva a Palazzo Madama è Annamaria Parente. La parlamentare viene dal Partito democratico e in passato aveva sostenuto Nicola Zingaretti. “Il problema nel Pd”, ha detto al Corriere della Sera annunciando la sua uscita, “è che non ci si parla. Spesso non si risponde al telefono o ai messaggi”. E ha aggiunto: “Io rispetto molto Nicola, l’ho sostenuto all’ultimo Congresso, è una persona di grandi qualità umane, ma probabilmente nel Pd le questioni erano ormai troppo incancrenite”. Quindi, chi ha convinto la Parente? “Le persone con cui ho lavorato meglio in questi mesi sono Teresa Bellanova e Maria Elena Boschi, credo molto nella relazione tra donne”. E ha concluso: “Renzi è un politico contemporaneo”. Il passaggio della Parente con gli scissionisti renziani segna un altro colpo all’equilibrio del governo Conte 2 al Senato. La soglia per la maggioranza assoluta a Palazzo Madama è infatti di 161 voti: M5s (106), Pd (36), Leu (4) raggiungono quota 142 e con Psi-Italia (17) viva arrivano a 159.

Proprio l’ex premier Pd ha accolto l’arrivo della Parente con un post su Facebook: “Molti cittadini, in tutta Italia, si stanno avvicinando a noi. C’è un entusiasmo persino sorprendente. E la Leopolda lo dimostrerà. Cresciamo anche in Parlamento: da oggi si è unita a noi una delle senatrici più brave e competenti. Annamaria Parente ci ha aiutato molto sul Dopo di Noi, sul sociale, sul JobsAct, sul ruolo delle donne nella società. Da oggi ha aderito oggi al gruppo Italia Viva e arricchisce la Casa comune con la sua intelligenza e la sua preparazione. Benvenuta a lei e ai tanti che ci stanno dando una mano su tutti i territori”.

Annamaria Parente è senatrice dal 2013. E’ nata a Napoli, ma è stata eletta nella circoscrizione del Lazio dove vive. Ex dipendente delle Poste italiane, è nota per la sua attività sindacale. E’ stata responsabile della formazione e coordinatrice delle donne della CISL di Napoli e responsabile del coordinamento nazionale donne della CISL confederale. Per il Pd è stata responsabile lavoro nella segreteria di Walter Veltroni e Pierluigi Bersani.