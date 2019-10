Dopo l’episodio della Seawatch3 “ho ottenuto attenzione dalle istituzioni, ma dove eravate quando abbiamo chiesto aiuto?” Lo ha dichiarato Carola Rackete, capitana della Sea Watch 3 all’audizione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (Libe) del Parlamento europeo. ” È stato una vergogna notare questo atteggiamento dall’Europa, la culla dei diritti umani. Nonostante il parere delle persone, tutta una serie di istituzioni ha innalzato un muro. Io sono stata attaccata, mi sono ritrovata da sola”, ha aggiunto la comandante della Sea Watch, che è stata accolta con un applauso e la standing ovation. “L’unica risposta che ho avuto allora è stata da Tripoli, dove non potevo andare. Sono stata lasciata sola. I governi hanno eretto muri, come se sulla nave ci fosse la peste”

Matteo Salvini indagato dopo la denuncia della comandante della Sea Watch Carola Rackete L’ex ministro dell’Interno è stato iscritto nel registro degli indagati per diffamazione dai pm di Roma che hanno trasmesso gli atti alla procura di Milano