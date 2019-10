Nuove rivelazioni sui segreti del Vaticano. Dopo due anni di lavoro, Gianluigi Nuzzi, giornalista di inchiesta e conduttore della trasmissione Mediaset ‘Quarto grado‘ torna a focalizzare l’attenzione sui segreti vaticani, dopo vari libri sull’argomento tra cui ‘Sua Santità‘ nel 2012 con le carte di Ratzinger pochi mesi prima della sua rinuncia al pontificato e ‘Via Crucis‘ nel 2015 che provocò arresti in Vaticano. Il nuovo saggio uscirà nella seconda metà di ottobre, come ha fatto sapere lo stesso Nuzzi in un video su Facebook. Titolo e contenuto sono ancora inediti: “Tanti documenti, tante interviste fatte, viaggi, approfondimenti, sopralluoghi, per svelare quello che accade nei sacri palazzi dove c’è un Papa, Francesco, che è impegnato giorno dopo giorno a combattere e cacciare i mercanti dal tempio“.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore