“Penso che se guardate ai numeri Italia Viva aiuti la maggioranza parlamentare ad avere qualche voto in più”, così Matteo Renzi (Italia Viva) accerchiato dai giornalisti entrando per una conferenza alla stampa estera. “Fino a quando? Ti dò una data: 2023“, risponde l’ex segretario Pd. “Se c’è il proporzionale non hai paura di sparire? penso che avrete delle sorprese ben diverse che non spariamo”, risponde il leader di IV. “Ennesimo partitino tipo Speranza? Mdp? Ho querelato per molto meno” risponde l’ex premier.