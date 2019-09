Tensione e toni che si alzano in Aula al Senato al momento della verifica del numero legale. Anche la presidente Elisabetta Casellati alza la voce dopo la protesta della Lega in Aula per la mancata calendarizzazione della mozione sul clima e si scontra con il senatore del Pd Mino Taricco che fa gesti verso la presidenza.

“Lei è un maleducato, si sieda, rispetti le istituzione, si può essere d’accordo o meno ma questo comportamento non è giustificato”, afferma con forza la presidente Casellati che prosegue: “non le permetto. Io non faccio comunella con nessuno altro che con me stessa e non ho niente di cui vergognarmi. La invito al rispetto delle opinioni di tutti”.

Arrivano dopo poco le scuse del capogruppo de Pd Andrea Marcucci che però ammonisce la presidente: “Lei si sta prestando a un gioco pericoloso per le istituzione e la democrazia”.