Alla guida della squadra brianzola dal 2018 l'ex patron del Diavolo punta a vincere quest'anno il campionato di serie C: "Chi ha visto il Monza di recente ha assistito a partite molto belle, si vede l’effetto degli schemi studiati da me, l'allenatore Cristian Brocchi e Adriano Galliani"

La sfida è stata lanciata. I duellanti sono Silvio Berlusconi, presidente del calcio Monza, e Paolo Scaroni, presidente del Milan. Il primo, ex patron dei rossoneri, svela: “Ho chiesto a Paolo di organizzare una bella amichevole con il Monza“. E poi scherza, o quasi: “Finirebbe 3-0 per noi”.

Dopotutto il Milan in questo avvio di campionato fatica a carburare, mentre il Monza che è in serie C e dovrà sfidare il Lecco, inanella vittorie. E sarebbe un record: “Sarebbe la prima volta nella storia della squadra vincere cinque partite di fila ad avvio di campionato – precisa Berlusconi, insieme ad Adriano Galliani alla guida del calcio Monza dal 2018 -. Chi ha visto il Monza di recente ha assistito a partite molto belle, si vede l’effetto degli schemi studiati da me, dall’allenatore Cristian Brocchi e da Galliani”. La via del Monza è segnata: Berlusconi è concentrato a portare la squadra brianzola in serie B e poi in serie A. Chissà se nel mentre c’è tempo per una sfida tra presente e passato.