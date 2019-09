Un morto e 5 feriti in una sparatoria a Washington, a Columbia Heights, non lontano dalla Casa Bianca. Al momento non si conoscono i motivi dell’azione né se sia stato fermato l’uomo che ha aperto il fuoco. A riferirlo la stessa polizia.

L’emittente televisiva Abc segnala una folta presenza di forze dell’ordine nei pressi della 14esima strada e Columbia Nw e che nella zona sono arrivate numerose ambulanze. La vittima – secondo i media – sarebbe un uomo adulto mentre tra i feriti vi sarebbe anche una donna.

ALERT: @DCPoliceDept say lookout in shooting that killed one, injured 5 others in Columbia Heights Thursday night is light colored Nissan sedan unknown tag# occupied by 2 males armed with AK style rifle, last seen in the rear of 1300 block of Columbia Rd NW DC. @ABC7News pic.twitter.com/NRihWFu5nG

