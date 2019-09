“Questo governo? L’importante è che si metta in sintonia con il Paese. Svolta in verso ambientalista, ridurre la pressione fiscale sul lavoro”, così Massimo D’Alema entrando alla festa del lavoro Unica organizzata da Mdp dove è atteso Giuseppe Conte. A chi gli chiede del Pd dice: “Sono stato militante, è una forza politica importante ho fatto gli auguri a Zingaretti“. E a chi gli chiede se l’operazione di Renzi indebolisca il governo o meno risponde: “Non credo, ma non voglio parlare di questo”. “Conte? Si, mi fido”, conclude.