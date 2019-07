Dopo lo scontro in commissione, poi proseguito nell’Aula della Camera tra le tensioni Pd-M5s, è il deputato dem, accusato di aver lanciato un attacco sessista contro la deputata M5s (“ Sei incinta, non puoi presiedere”) , a difendersi: “da parte del M5s e di(il presidente della commissione Affari costituzionali della Camera, ndr) nei miei confronti. Non ho mai detto quelle frasi. Ho detto che Businarolo ha presieduto male, non dando al Pd lo spazio di parola. E lo confermo. Ma sarei stato un deficiente se avessi detto quanto dice Brescia”. Tradotto, Romano continua a negare le accuse del M5s, mentre lo stesso Brescia rilancia e ricostruisce: “Certo che l’ha detto. “Lei non è in grado di presiedere perché incinta, dovrebbe alzarsi e andarsene”, ha detto Romano”:

Anche in casa Forza Italia c’è stato chi ha difeso la collega M5s, ma precisa di non aver sentito le parole di Romano perché c’era caos in commissione: “Erano tutti addosso al banco della presidenza,che. Ma se Brescia avesse ragione, sarebbe gravissimo. Sarà l’ufficio di presidenza, oltre che i funzionari, a chiarire quanto avvenuto”, spiega la forzistaintervenuta in Aula per chiedere le scuse di Romano.Al contrarioè la sua collega azzurra, Annagrazia Calabria, contattata dal, a spiegare di non voler commentare ancora, dopo aver twittato contro Romano e riportato le sue presunte frasi: “Il fatto ormai è esaurito, non voglio alimentare altre polemiche”, taglia corto.