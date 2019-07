“Ho già querelato in passato, lo farò anche oggi, domani e dopodomani: mai preso un rublo, un euro, un dollaro o un litro di vodka di finanziamento dalla Russia”. Lo dichiara il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini in riferimento alla pubblicazione su Buzzfeed News della trascrizione di un audio registrato durante un incontro tra tre italiani e tre russi a Mosca nell’ottobre 2018 che avrebbe avuto al suo centro un finanziamento della Russia al Carroccio. La smentita arriva anche da uno dei partecipanti all’incontro, Gianluca Savoini, responsabile della Lega dei rapporti con Mosca e presidente dell’associazione Lombardia-Russia: “Non ci sono mai stati fondi né soldi per la Lega da parte di nessuno di quelli citati da Buzzfeed – dichiara all’AdnKronos – Tutte parole e blablabla, come peraltro ha appena detto Salvini”.

Dal Pd, però, si chiede già che il ministro dell’Interno e leader leghista riferisca in Parlamento: “Caro Salvini vai a Mosca, ma prima vieni a spiegare in Parlamento. Altro che prima gli italiani. Prima i russi” scriva in una nota la vicesegretaria del Pd Paola De Micheli. “Va tutto chiarito immediatamente” twitta il segretario Nicola Zingaretti. “Salvini leader della Lega ma soprattutto ministro degli interni deve immediatamente chiarire e smentire senza se e senza ma le rivelazioni di Buzzfeed sui rapporti finanziari tra Lega e magnati russi del petrolio – afferma il segretario di +Europa Benedetto Della Vedova – Dopo il caso austriaco, queste rivelazioni che riguardano l’Italia renderebbero inquietanti e pericolosi i legami tra i partiti nazionalpopulisti e opachi finanziamenti russi”.