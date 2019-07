Salvini smentisce l'incontro ricostruito da Buzzfeed nella capitale russa. Il responsabile del Carroccio presente: "Non ci sono mai stati fondi né soldi. Tutte parole e blablabla". M5s: "Queste storie non ci sfioreranno mai e non devono, ovviamente, nemmeno sfiorare il governo"

“Ho già querelato in passato, lo farò anche oggi, domani e dopodomani: mai preso un rublo, un euro, un dollaro o un litro di vodka di finanziamento dalla Russia”. Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini in riferimento alla pubblicazione su Buzzfeed News della trascrizione di un audio registrato durante un incontro tra tre italiani e tre russi a Mosca nell’ottobre 2018 che avrebbe avuto al suo centro un finanziamento della Russia al Carroccio. La smentita arriva anche da uno dei partecipanti all’incontro, Gianluca Savoini, responsabile della Lega dei rapporti con Mosca e presidente dell’associazione Lombardia-Russia: “Non ci sono mai stati fondi né soldi per la Lega da parte di nessuno di quelli citati da Buzzfeed – dichiara all’AdnKronos – Tutte parole e blablabla, come peraltro ha appena detto Salvini”.

Di Maio per ora tace e fa fare una nota firmata dal M5s: “Il Movimento 5 stelle fa l’interesse degli italiani, non di altri Paesi!”, si legge in un post su Facebook. “In queste ore leggiamo di presunti finanziamenti provenienti dalla Russia e indirizzati alla Lega. Leggiamo di possibili querele e tutti ci chiamano per sapere la nostra posizione. La nostra posizione è semplice e l’abbiamo sempre ribadita: al Movimento 5 stelle non gliene frega nulla dei petrolieri e men che meno degli speculatori. Sono mondi che proprio non ci appartengono e ne siamo orgogliosi. Avere le mani libere significa questo: non rispondere a nessuno di questi colossi, così come non ci facciamo piegare dai Benetton sulla tragedia del Ponte Morandi“. E ancora: “Il Movimento 5 stelle risponde solo ai cittadini, dipende da loro. Punto! Quindi queste storie non ci sfioreranno mai e non devono, ovviamente, nemmeno sfiorare il governo. Sia chiara una cosa: l’Italia è un Paese autonomo e chi si candida a rappresentarla deve fare l’interesse dell’Italia, non di altri Paesi. Che questi si trovino a Est od Ovest fa poca differenza. Che vendano Vodka o Coca Cola non importa. Noi siamo liberi e lo resteremo. Noi spieghiamo sempre nel dettaglio ogni cosa, inoltre, e ci aspettiamo che tutte le forze politiche facciano lo stesso. Si chiama trasparenza ed è il minimo sindacale!”.

Dal Pd, però, si chiede già che il ministro dell’Interno e leader leghista riferisca in Parlamento: “Caro Salvini vai a Mosca, ma prima vieni a spiegare in Parlamento. Altro che prima gli italiani. Prima i russi” scriva in una nota la vicesegretaria del Pd Paola De Micheli. “Va tutto chiarito immediatamente”, twitta il segretario Nicola Zingaretti. “Sovranisti che prendono soldi da sovrani stranieri. È una vecchia storia. Se Salvini non dimostrerà l’infondatezza di quanto emerge dal l’audio, la sua permanenza al governo diventerà un problema di sicurezza nazionale” ha scritto su twitter Carlo Calenda. Sulla stessa linea d’onda l’ex premier Matteo Renzi: “O questa è una Fake News o questo è uno scoop clamoroso. Usare il petrolio russo per finanziare la Lega? Sarebbe pazzesco. L’unico che può chiarire è Salvini: deve chiarire lui, subito”. All’ex presidente del Consiglio ha risposto il tesoriere della Lega Giulio Centemero: “Delle due la prima, sono fake news. Basta scaricare i bilanci della Lega per comprenderlo. Sono pubblici e online, a disposizione di tutti”.