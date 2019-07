Un altro procuratore coinvolto, un’altra toga sotto inchiesta in un sistema che continua ad allargarsi. La procura di Messina ha iscritto nel registro degli indagati il nome di Carlo Capristo, attuale capo dell’ufficio inquirente di Taranto. Il magistrato è accusato di abuso d’ufficio. Le contestazioni si riferiscono al periodo in cui Capristo guidava la procura di Trani e sono legate alla vicenda della falso complotto per depistare le indagini dei pm di Milano sulle tangenti pagate dall’Eni in Nigeria. Una vicenda complessa con un solo uomo al centro: Piero Amara.