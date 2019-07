EcoFuturo 2019, bioplastiche e fontanelle per ridurre la plastica: “Consumiamo 1 milione di bottiglie al secondo”

Al via la sesta edizione del festival, un’occasione per parlare di clima e ambiente e presentare le tecnologie più avanzate in questi settori. Ma non si tratta di una semplice fiera,è il luogo di incontro tra chi crede in un futuro ecosostenibile. Inventori ed eco invenzioni si distinguono per innovazione e altissima sostenibilità ambientale. Un festival dove non si parla solo di tecnologia. Ma di tecnologia etica (). Al centro della quinta giornata di Ecofuturo la riduzione dell’inquinamento delle plastiche da imballaggio: “Un milione di bottiglie di plastica al secondo nel mondo, un consumo immenso da sconfiggere con in mano una borraccia, con i fontanelli e con stampanti 3D e bioplastiche”