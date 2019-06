I 5 stelle contro il Carroccio in Friuli Venezia Giulia. Dopo che il governatore Massimiliano Fedriga ha deciso di togliere lo striscione “Verità per Giulio Regeni”, esposto all’ingresso del palazzo della Regione in onore del ricercatore friulano torturato e ucciso al Cairo, il M5s ha deciso di mettere un cartello simile alla finestra degli uffici del Movimento, nel palazzo del Consiglio stesso. La finestra affaccia sulla centrale piazza Oberdan. “Il cartello resterà esposto nonostante la decisione del governatore Fedriga”, hanno detto gli stessi consiglieri, “è un gesto simbolico, con il quale vogliamo ribadire la vicinanza alla famiglia ed esprimere il sentimento di una comunità che non vuole smettere di credere alla ricerca della verità”.

Sul punto è intervenuto anche il deputato M5s Leonardo Salvatore Penna: “È incomprensibile”, ha scritto su Facebook, “la scelta del presidente della Regione Friuli Venezia Giulia di far rimuovere lo striscione sul Palazzo della Giunta regionale dedicato alla battaglia di verità e giustizia per Giulio Regeni, proprio adesso tra l’altro che il nostro Paese, anche attraverso l’istituzione di una commissione d’inchiesta parlamentare, si è stretto unanimemente attorno alla famiglia del ricercatore scomparso tre anni fa al Cairo”. E ha concluso invocando una soluzione: “Auspico che nelle prossime ore il presidente della Regione dove è nato e cresciuto Giulio possa tornare sui suoi passi: lo striscione è solo un simbolo, ma se la sua rimozione è sintomo di un disinteresse nella ricerca della verità sull’uccisione in terra straniera di un suo concittadino, è bene che Fedriga lo dica con chiarezza”.