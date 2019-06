È morto Emanuele Crestini, il sindaco di Rocca di Papa rimasto gravemente ferito il 10 giugno scorso nell’esplosione del palazzo comunale causata da una fuga di gas. L’incidente gli aveva provocato ustioni sul 35% del corpo, in particolare al volto e alle braccia: era ricoverato nel centro grandi ustionati dell’ospedale sant’Eugenio di Roma e le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime ore, come aveva fatto sapere l’Asl Roma 2 con una nota, a causa di una sopraggiunta crisi respiratoria che aveva compromesso il già difficile quadro derivante dalle infezioni delle lesioni riportate e dovute alla lunga permanenza nel luogo dell’incendio. Crestini era stato infatti l’ultimo a lasciare l’edificio dopo l’incidente, preoccupandosi prima di far evacuare dipendenti, consiglieri e cittadini.

“È morto per il senso del dovere, per amore di quel luogo sacro che sono le istituzioni. Un esempio, un uomo che non ha avuto timore per la propria vita. Un eroe. Alla sua famiglia, a tutta la comunità di Rocca di Papa la nostra vicinanza”, scrive in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini. Il 16 giugno era già morto il delegato del sindaco, Vincenzo Eleuteri, anche lui rimasto troppo a contatto con i gas tossici del fumo. Le particelle solide dell’incendio avevano determinato infatti a entrambi un grave danno alle vie respiratorie.

Secondo quanto ricostruito sull’incidente, il comune aveva affidato una serie di test su eventuali cavità presenti al di sotto degli uffici che ospitano il municipio in prossimità dei quali è avvenuta la deflagrazione per una fuga di gas. La procura di Velletri ha aperto un’inchiesta. Tre gli indagati: un geologo, il titolare della ditta di Frosinone che stava effettuando i lavori e il fratello, esecutore dell’operazione. Nei loro confronti l’accusa è di disastro colposo, omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime colpose. Il sindaco aveva incaricato i lavori al geologo. Lui poi aveva affidato i lavori di perforazione alla ditta di Frosinone. L’ipotesi è che dopo la rottura di una conduttura il gas si sia incanalato per poi saturare il vano ascensore del Municipio e causare la deflagrazione che è avvenuta dentro l’immobile.