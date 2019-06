Il discorso del Capo dello Stato al plenum straordinario dopo gli scandali rivelati dall'inchiesta di Perugia: "Grande preoccupazione per il coacervo di manovre nascoste". Via alla riforma della composizione e formazione del Csm: "Modifiche ritenute opportune e necessarie". Ermini: "Basta logiche spartitorie. Voto per la procura di Roma? E' valido". Si insediano Marra e Pepe, entrambi di AeI, la corrente che fa capo a Davigo

“Oggi si volta pagina nella vita del Csm”. È più un auspicio quello del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenuto personalmente al plenum straordinario del Consiglio superiore della magistratura. Una riunione che arriva proprio mentre il mondo delle toghe è travolto dagli scandali. “Il saluto e gli auguri sono accompagnati da grande preoccupazione. Quel che è emerso, da un’inchiesta in corso, ha disvelato un quadro sconcertante e inaccettabile“, dice Mattarella. Il Capo dello Stato sottolinea come quanto avvenuto “ha prodotto conseguenze gravemente negativo per il prestigio e per l’autorevolezza non soltanto di questo Consiglio ma anche dell’intero Ordine Giudiziario”. Il suo vice, David Ermini, diffonde invece una notizia: La votazione della Commissione sul procuratore di Roma “è valida”, “passa al Plenum e il Plenum è sovrano”. Proprio la successione di Giuseppe Pignatone al vertice di piazzale Clodio era una delle preoccupazioni dei partecipanti agli incontri notturni con Luca Lotti, Luca Palamara e Cosimo Ferri. I deputati dem, insieme a Palamara e cinque consiglieri del Csm puntavano su Marcello Viola, pg di Firenze, che in commissione aveva ottenuto quattro voti. Al plenum si ripartirà dunque con Viola favorito mentre Francesco Lo Voi e Giuseppe Creazzo avevano raccolto un voto a testa. Csm, Mattarella: “Minata l’indispensabile autorevolezza e il prestigio dell’ordine giudiziario”. L’intervento integrale

L’inchiesta di Perugia: “Un coacervo di manovre nascoste”

“Il coacervo di manovre nascoste, di tentativi di screditare altri magistrati, di millantata influenza, di pretesa di orientare inchieste e condizionare gli eventi, di convinzione di poter manovrare il Csm, di indebita partecipazione di esponenti di un diverso potere dello Stato, si manifesta in totale contrapposizione con i doveri basilari dell’Ordine Giudiziario e con quel che i cittadini si attendono dalla Magistratura”, afferma Mattarella parlando al Csm. “La reazione del Consiglio ha rappresentato il primo passo per il recupero della autorevolezza e della credibilità – prosegue il presidente della Repubblica – che occorre sapere restituire alla Magistratura italiana”, anche per “i grandi meriti e i pesanti sacrifici” di tanti giudici che non devono essere “offuscati”.

“Oggi si volta pagina: necessaria una riforma”

“Oggi si volta pagina nella vita del Csm. La prima di un percorso di cui non ci si può nascondere difficoltà e fatica. Dimostrando la capacità di reagire con fermezza contro ogni forma di degenerazione“, continua il suo discorso Mattarella, pretendendo “assoluta trasparenza” e “rispetto rigoroso delle regole stabilite, nelle procedure e nelle deliberazioni”. Il presidente della Repubblica esprime poi l’esigenza di “modifiche normative, ritenute opportune e necessarie, in conformità alla Costituzione”. Una riforma della composizione e formazione del Csm che non compete alla sua carica: “Viene annunciata una stagione di riforme sui temi della giustizia e dell’ordinamento giudiziario in cui il Parlamento e il Governo saranno impegnati”. Il Capo dello Stato invita inoltre lo stesso Csm a “provvedere ad adeguamenti delle proprie norme interne, di organizzazione e di funzionamento”.

“La magistratura dimostri di avere anticorpi necessari”

Il Capo dello Stato sottolinea che “occorre far comprendere che la Magistratura italiana e il suo organo di governo autonomo, previsto dalla Costituzione, hanno al proprio interno gli anticorpi necessari e sono in grado di assicurare, nelle proprie scelte, rigore e piena linearità”. “La giustizia è amministrata in nome del popolo italiano e in base alla Costituzione e alla legge: queste indicazioni riguardano anche il Consiglio superiore della magistratura. Questo è l’impegno che al Consiglio chiede la comunità nazionale ed è il dovere inderogabile che tutti dobbiamo avvertire”, conclude Mattarella.

Si insediano Marra e Pepe: il gruppo di Davigo raddoppia

Il Plenum del Csm ha intanto convalidato l’elezione dei due nuovi consiglieri togati, Giuseppe Marra e Ilaria Pepe, entrambi di Autonomia e Indipendenza, il gruppo di Piercamillo Davigo, che in questo modo raddoppia la sua rappresentanza a Palazzo dei Marescialli. I due togati subentrano a Gianluigi Morlini e Corrado Cartoni, due dei consiglieri che si sono dimessi perché i loro nomi figurano nell’inchiesta di Perugia sulle nomine ai vertici degli uffici.

La convalida dell’elezione di Marra e Pepe è stata approvata all’unanimità dal Plenum del Csm che ha anche disposto il collocamento fuori ruolo dei due nuovi togati, una passaggio tecnico che consente ai due di insediarsi. Il Csm ha poi indetto le elezioni suppletive per sostituire gli altri due togati dimessi, Antonio Lepre e Luigi Spina, eletti nel collegio dei pm, nel quale non è possibile la sostituzione per mancanza di candidati non eletti. Il presidente della Repubblica, come già annunciato, ha fissato il voto per il 6 e 7 ottobre.

Ermini: “Basta logiche spartitorie e non trasparenti”

“La ferita profonda e dolorosa”, derivante da quanto disvelato dall’inchiesta sulle nomine, “potrà guarire soltanto all’esito di un percorso lungo e faticoso” ma “sono certo di poter affermare, con rinnovata fiducia, che essa non ha colpito le fondamenta del Consiglio superiore”, ha detto il vicepresidente del Csm, David Ermini, intervenendo al plenum straordinario. “Nel prossimo futuro il Csm sarà chiamato a dimostrare che in grado di affermare la propria legittimazione agli occhi della magistratura e dei cittadini”, “assumendo ogni determinazione nell’interesse generale della giurisdizione e al riparo dall’influenza di interessi particolari e da logiche spartitorie e non trasparenti”, ha aggiunto Ermini.