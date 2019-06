“E’ arrivato il momento, sulla Rai, di entrare nel merito dei veri cambiamenti: tagliare i megastipendi, ridiscutere anche il modello organizzativo della Rai premiando i tantissimi lavoratori interni che sono professionisti eccellenti e non si capisce perché occorra sempre affidarsi ad agenti e produzioni esterne da milioni e milioni perché magari tizio è amico di caio. Merito anche nella Pubblica amministrazione e nella Rai. Chi non fa assolutamente nulla dovrebbe poter essere licenziato”. Lo dice in una diretta Facebook il vicepremier Matteo Salvini. “Sarà facile farlo? No, ma a noi le cose facili non piacciono”, aggiunge.