“Questa è la vera guerra alla povertà: fare impresa e dare lavoro e dignità! Non “concedere reddito” e basta. Quanto reddito da lavoro si potrebbe creare con i 5,6 miliardi impegnati nel 2019 per il reddito di cittadinanza? E sarebbe un reddito stabile e duraturo, soprattutto se il lavoro fosse trovato nell’artigianato e nella piccola impresa, dove ci sono i maggiori tassi di lavori veri e a tempo indeterminato”. Così nella sua relazione Giorgio Merletti, presidente di Confartigianato, aprendo l’assemblea annuale. “Bisogna invece capire che “lo sviluppo delle imprese è lo sviluppo del Paese”, come abbiamo gridato da Milano il 13 dicembre 2018, quando abbiamo manifestato per il Sl alle infrastrutture, alla modernizzazione del Paese, agli investimenti”; si aggiunge.