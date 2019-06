Ha sottratto in più riprese 130mila euro a una donna con gravi problemi fisici e psichici e ha poi investito il denaro su siti di gioco online: con l’accusa di truffa pluriaggravata è stato arrestato a Como il finanziere Alessandro Proto, già noto per i suoi precedenti penali per truffa e violazioni finanziarie. Milanese ma residente in Svizzera, Proto era “già noto alla ribalta della stampa nazionale ed estera per aver millantato affari immobiliari con personaggi di fama mondiale e tentativi di scalate ad imprese di primo piano – spiega la Guardia di Finanza che ha eseguito l’arresto -, nel 2013 era stato indagato dalla Procura della Repubblica di Milano e poi arrestato per manipolazione del mercato ed ostacolo alle attività degli Organi di vigilanza”.

I militari, nei mesi scorsi, hanno passato al setaccio i suoi conti in relazione a prelievi effettuati in contanti in uffici postali di Como tra i quali quello del Palazzo di Giustizia. Poi era giunta la denuncia di una truffa messa a segno dal finanziere che è accusato di aver sfruttato le condizioni critiche di salute della donna. La vicenda era stata resa pubblica in un’inchiesta andata in onda su una rete televisiva nazionale: le indagini avevano accertato la fondatezza della denuncia della donna che inizialmente aveva dato al finanziere 900 euro; poi altri versamenti, fino ad arrivare a 130mila euro.

Passato alle cronache come “il più grande truffatore italiano”, in passato Proto aveva comunicato d’aver rastrellato il 2,8% di Rcs MediaGroup radunando quattro finanzieri esteri che gli avrebbero affidato 30 milioni di euro, per poi proseguire con il salvataggio della Fonsai di Salvatore Ligresti e si era detto pronto a scalare Mediaset, Fiat, Tod’s e L’Espresso. Non solo, a un certo punto si accreditò anche come possibile acquirente di quote del Fatto Quotidiano e si è via via spacciato come l’intermediario nella compravendita di una villa per il calciatore Messi, come il vero ispiratore del best seller erotico “Cinquanta sfumature di grigio” e come amante della showgirl Elisabetta Canalis. Nulla di concreto, se non un patteggiamento a 3 anni e 10 mesi e una sanzione della Consob di 4,5 milioni di euro per false informazioni e manipolazione del mercato.

Solo ieri aveva pubblicato sul suo profilo Instagram, dove conta oltre 5 mila follower, un video dal titolo: “Come speculare oggi” in cui dava consigli sugli investimenti da fare in borsa e prometteva: “Da oggi iniziamo a distribuire i primi dividendi degli investimenti fatti con noi nelle scorse settimane”.