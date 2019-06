Antonio Lepre e Corrado Cartoni, entrambi di Magistratura Indipendente, hanno comunicato il passo indietro "in attesa che sia fatta chiarezza sulla vicenda". Entrambi non indagati, stando alle carte dell'inchiesta su Luca Palamara, avrebbero partecipato insieme a lui a incontri con l'ex sottosegretario e Cosimo Ferri in cui si discuteva della nomina del procuratore di Roma

L’inchiesta sul pm Luca Palamara e il consigliere del Csm Luigi Spina, indagati a Perugia rispettivamente per corruzione e favoreggiamento, porta all’autosospensione di due membri del Consiglio superiore di magistratura. Lunedì sera, a poche ore dal plenum che si riunirà in giornata, i consiglieri Antonio Lepre e Corrado Cartoni, entrambi di Magistratura Indipendente, hanno comunicato il passo indietro “in attesa che sia fatta chiarezza sulla vicenda”. Caso Palamara, Spina si dimette dal Csm. Che chiede le carte dell'inchiesta a Perugia: plenum straordinario il 4 giugno

Entrambi non indagati, stando alle carte dell’inchiesta, avrebbero partecipato con Palamara a incontri con i parlamentari Pd Cosimo Ferri e Luca Lotti in cui si discuteva della nomina del procuratore di Roma dopo l’uscita di Giuseppe Pignatone, andato in pensione. L’Anm di Milano aveva invocato le dimissioni per Cartoni e per Lepre, che è stato relatore della proposta di maggioranza di nominare Marcello Viola alla guida degli uffici di piazzale Clodio.

Cartoni nei giorni scorsi ha difeso la correttezza del proprio operato, negando qualunque condizionamento. Un concetto ribadito, insieme a Lepri, nella nota con la quale hanno comunicato la decisione di sospendersi: “Pur consapevoli e certi della correttezza del nostro operato, per senso istituzionale e per evitare attacchi strumentali al Csm – si legge – comunichiamo la autososospensione dalle funzioni consiliari in attesa che sia fatta chiarezza sulla vicenda”. Palamara, tutti i viaggi e le vacanze individuate dalla Guardia di Finanza: da Madonna di Campiglio a Dubai

Il plenum che si riunirà nel pomeriggio dovrà prendere atto delle dimissioni di Spina, capogruppo di Unicost e sotto accusa anche per rivelazione di segreto d’ufficio, dimessosi venerdì da Palazzo dei Marescialli. Spina dovrà tornare a fare il pm a Castrovillari: lunedì la Commissione ha fatto la proposta che verrà formalizzata in giornata e Spina verrà sostituito. Per quanto è dato di sapere, al momento la partecipazione al plenum del Csm da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non è in programma.