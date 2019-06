Un sistema, quello orchestrato da Caianiello, basato su relazioni e influenze costruite e consolidate in decenni di lavoro. Da semplice gestore di una ricevitoria ha saputo costruirsi un impero, diventandodella provincia di Varese e poi in Regione Lombardia. Prima socialista, ha poi aderito a Forza Italia, compiendo la sua scalata al partito di Berlusconi, in cui si è imposto come come riferimento indispensabile in provincia di Varese attraverso l’associazione ““.

È stato per anni coordinatore provinciale del partito prima di cedere formalmente lo scettro all’europarlamentare Lara Comi, che proprio domenica 4 maggio lo ha ceduto a sua volta a Carmine Gorrasi (stretto collaboratore del mullah, finito pure lui ai domiciliari). Come sottolineato anche nelle carte dell’inchiesta, Caianiello risulta tutt’ora una “figura di assoluto rilievo nel panorama politico di Forza Italia, a livello quantomeno regionale“. Ed è lui stesso, in una conversazione intercettata, ad ammettere di avere ancora il controllo del partito: “Io faccio il coordinatore provinciale di Forza Italia da trent’anni, questo è vero”