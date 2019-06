Al padre Brian era stato diagnosticato un cancro alla gola, che lo aveva tenuto lontano dai campi da calcio per lungo tempo. Ieri sera, dopo la finale di Champions League vinta contro il Tottenham, il capitano del Liverpool (e figlio di Brian) Jordan Henderson gli è andato incontro. I due si sono abbracciati per diverse secondi tra gli applausi del pubblico e gli scatti dei fotografi. “Sono orgolgioso di lui – ha dichiarato il padre – a dieci anni, quando lo portai all’Old Trafford per una finale (quella tra Milan e Juventus, ndr) mi disse che un giorno avrebbe vinto la Coppa. Ce l’ha fatta”.

Video Instagram