Gli Stati Uniti aprono nuovamente al dialogo con l’Iran, ma “senza precondizioni”. Lo ha fatto sapere il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, pur ricordando che la campagna di pressione Usa contro “le attività nefaste della Repubblica Islamica continuerà”. “Siamo pronti a sederci” con i leader iraniani, ha sottolineato il capo della diplomazia americana dalla Svizzera, dove si trova per colloqui con il ministro degli Esteri elvetico, Ignazio Cassis. La priorità, per Pompeo, è quella di ottenere il rimpatrio degli almeno 7 detenuti americani in Iran. Trump, da oggi in vigore sanzioni all’Iran: Otto Paesi esentati, c’è anche l’Italia. Teheran: “Siamo in guerra economica”

È la prima volta che Washington fa un passo in direzione di Teheran, dopo essersi ritirata unilateralmente dall’accordo dei 5+1 sul nucleare e aver ripristinato le sanzioni nei confronti del governo islamico, provocando anche la reazione della Repubblica degli ayatollah che ha recentemente inserito l’esercito americano nella lista delle organizzazioni terroristiche. Lo stesso Pompeo aveva stabilito, un anno fa, dodici condizioni per concludere un “nuovo accordo”, soprattutto in materia di restrizioni sul programma nucleare iraniano, con un freno alle attività regionali del regime. Aveva chiesto alla Repubblica Islamica di agire come “un paese normale”. Ma nei giorni scorsi, il presidente Donald Trump è sembrato voler abbassare i toni, sostenendo di essere pronto a parlare con i leader iraniani. Da Bellinzona, oggi Pompeo ha ribadito che Washington sarebbe stata “disposta ad avere una discussione una volta che gli iraniani dimostreranno di comportarsi come una nazione normale”. Iran, inserito l'esercito Usa nella lista nera delle organizzazioni terroristiche

Il segretario non nasconde che dietro all’ammorbidimento delle posizioni nei confronti dell’Iran ci sia la volontà di arrivare al rimpatrio di tutti i detenuti americani nelle carceri iraniane: una priorità del presidente Trump. Il capo della diplomazia statunitense ha detto di apprezzare il lavoro della Svizzera, che rappresenta gli Stati Uniti nel rapporto con Teheran, per la liberazione dei cittadini americani scomparsi o detenuti nel Paese.

Durante l’incontro bilaterale, Cassis ha anche parlato con Pompeo di un meccanismo umanitario per l’invio di generi alimentari e medicinali non soggetti a sanzioni, si legge in una nota del Dipartimento federale degli affari esteri (Dfae). “Vogliamo contribuire a far sì che la popolazione civile colpita dalle nuove sanzioni possa disporre di beni necessari per la vita di tutti i giorni”, ha spiegato il ministro degli esteri elvetico, citato nel comunicato.