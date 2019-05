Un collaboratore della relatrice che ha in mano il decreto sulla sanità in Calabria candidato a diventare commissario della Asl di Vibo Valentia. E, dunque, un conflitto d’interessi per la deputata in questione. È l’accusa che diversi parlamentari delle opposizioni (Pd, Forza Italia e LeU) hanno rivolto a Dalila Nesci (M5s), che coordina per la maggioranza, alla Camera, i lavori sul cosiddetto decreto Calabria.

A sollevare la questione è stata Enza Bruno Bossio, seguita da Enrico Borghi, che ha puntato il dito contro Gianluigi Scaffidi, collaboratore della parlamentare pentastellata. “Il fatto è che ancora non sono state fatte le nomine” si è difesa Nesci, “ribadisco che, dalle indiscrezione uscite, la persona indicata non è mai stato un mio collaboratore stipendiato. E io non sono titolata a fare alcuna nomina”. Parole giudicate insufficienti da Jole Santelli, di Forza Italia, che ha chiesto l’interruzione dei lavori fino a un chiarimento da parte della ministra Giulia Grillo. Il capogruppo del Pd, Graziano Delrio, ha invitato il sottosegretario Armando Bartolazzi, presente in Aula, di escludere che Scaffidi verrà nominato. La richiesta, tuttavia, non è stata accolta.

Bartolazzi, in un secondo momento, ha preso la parola: “Sono sorpreso per lo scadimento di questo dibattito” ha esordito. “Non spetta a lei stabilire se gli interventi dei parlamentari sono convenienti o meno” lo ha ripreso la presidente di turno, Mara Carfagna.