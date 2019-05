“Lo dicevo che Chiamparino era vecchio, non era il cavallo giusto su cui puntare. Voi mi dicevate no, gne-gne-gne. Fuck off, bitch”. È lo sfogo del social media manager del Pd in Piemonte, Federico Bottino, “arruolato” per gestire la comunicazione sui social del candidato del centrosinistra, Sergio Chiamparino. “I vecchi non ci stanno più dentro” è il messaggio scritto da Bottino nel video pubblicato su Instagram e subito rimosso (ma poi finito in Rete). Il Partito democratico, dopo la notizia dello sfogo, ha smentito che Bottino sarebbe stato licenziato.

Video Instagram