Un incendio di origine dolosa, poi l’esplosione e due persone morte, cinque ferite e una ventina di intossicati. Gli uffici della polizia locale di Mirandola, nel Modenese, sono state dati alle fiamme intorno alle due di notte. Si trovano al piano terra di una palazzina, che al piano superiore è occupata da alcune abitazioni. Ed è lì che il fuoco e il fumo hanno ucciso due persone nel sonno, un’anziana di 84 anni e della sua badante 74enne. In condizioni critiche il marito, sempre per via del fumo inalato.

Secondo le prime indiscrezioni ad appiccare il fuoco è stato un giovane straniero, forse originario del Marocco, che ha agito per vendetta o per ritorsione contro un provvedimento della municipale nei suoi confronti. Il ragazzo si è introdotto negli uffici della municipale per rubare alcuni oggetti e prima di scappare avrebbe appiccato il fuoco. I carabinieri di Carpi, intervenuti sul posto, lo hanno bloccato a una ventina di metri dallo stabile mentre fuggiva. Con sé aveva un accendino e un berretto della polizia municipale che aveva rubato nella sede dei vigili urbani. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo ha forzato l’ingresso della struttura e appiccato le fiamme. I carabinieri lo hanno arrestato in flagranza e al momento è accusato di furto e danneggiamento a seguito di incendio. Sulla vicenda interviene il ministro dell’Interno Matteo Salvini che su Twitter scrive: “Arrestato giovane immigrato nordafricano per il rogo che ha devastato la sede della Polizia locale di Mirandola: due morti, decine di feriti e intossicati. Una preghiera e un abbraccio alle famiglie delle vittime. Altro che aprire i porti! Azzerare l’immigrazione clandestina, in Italia e in Europa, è un dovere morale: A CASA tutti!”. E ancora: “Altro che aprire i porti, come vuole la sinistra, io lavoro per fermare e mandare tutti a casa questi delinquenti. E se minorenne non mi interessa, deve pagare fino in fondo per la sua bestialità. Azzerare l’immigrazione clandestina, in Italia e in Europa, è un dovere morale: a casa tutti, con la Lega si può!”.

